Terni, pubblicato un avviso per attivatori di comunità - Tuttoggi.info

Pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione di attivatori e attivatrici di comunità.

E’ stato pubblicato, a Terni, l’avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di attivatori e attivatrici di comunità, nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana SviluPPI – Piano Periferie Interest, che, all’interno di un ampio quadro di interventi di riqualificazione, prevede azioni di animazione territoriale e di arte urbana finalizzate alla rigenerazione del tessuto sociale locale.

Tali figure dovranno supportare nel tempo le attività di coinvolgimento e animazione, a partire da quelle che avranno luogo in alcuni spazi che verranno riqualificati, come l’edificio ex Onmi, in via Fratelli Rosselli, e l’ex Gruber, in via del Lanificio.

Promotore dell’iniziativa è la Cooperativa e Impresa sociale Sociolab, società selezionata tramite procedure di evidenza pubblica dal Comune di Terni per realizzare le attività di partecipazione e animazione territoriale previste dal Piano Periferie negli edifici ex Gruber ed ex Onmi.

Come aderire

L’avviso è rivolto ai cittadini che abbiano compiuto sedici anni al momento della pubblicazione del bando, che vivono, studiano o lavorano nel Comune di Terni.

Il percorso di partecipazione prevede quattro incontri di formazione. Tra i partecipanti verranno selezionate 30 persone, di cui il 30% nella fascia d’età 16-25, il 50% nella fascia 26-65 e il 20% tra gli over 65.

Per aderire è necessario compilare il form online entro lunedì 29 maggio.