Ex Gruber, al via i lavori sulla casa del custode: sarà destinata ai giovani - Tuttoggi

Ex Gruber: "Stanno partendo, in via del Lanificio, i lavori per il recupero dell’ex casa del custode".

“Stanno partendo, in via del Lanificio, i lavori per il recupero dell’ex casa del custode del Lanificio Gruber, che sarà ristrutturata e destinata ad attività di aggregazione sociale, prevalentemente rivolte ai giovani”.

Ad annunciarlo il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici del Comune di Terni, Benedetta Salvati.