Terni, presa la donna che danneggiava le auto - Tuttoggi.info

Controlli intensi quelli di lunedì 22 luglio, da parte della Polizia di Stato, in centro e in periferia, con l’impiego di personale della Questura, della Squadra Volante e del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, attività mirata al contrasto dell’immigrazione clandestina e allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti, come disposto dal Questore di Terni. Le zone sottoposte ad un serrato controllo, sia nel pomeriggio, che in serata, hanno interessato, oltre alle aree di aggregazione giovanile – soprattutto in questi mesi estivi, con conseguente disturbo alla quiete pubblica – le vie segnalate dai residenti, come prese di mira dagli spacciatori e consumatori di droga, con ripercussioni sulla vivibilità dei cittadini, come Sant’Agnese, via Fratelli Rosselli, viale Brin e dintorni.

Fermata donna che aveva danneggiato auto

Martedì sera, quando la Squadra Volante è entrata in una di queste vie, dove erano raggruppate diverse persone, una di queste ha tentato una breve fuga, ma è stata subito bloccata: si trattava di una donna di nazionalità ucraina nota alla Polizia di Stato, in quanto sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, perché ritenuta responsabile dei danneggiamenti, nel mese di giugno, alle auto parcheggiate in via Mauri, via Rosselli e via Volturno. Non avendo rispettato le prescrizioni, il Giudice ha disposto nei suoi confronti l’aggravamento della misura, ordinando gli arresti domiciliari.

Controllati 49 persone e 26 veicoli

Poco prima, nel pomeriggio in via della Bezzecca, era stato rintracciato un cittadino algerino, irregolare sul territorio nazionale, che è stato denunciato per non aver ottemperato all’ordine di lasciare l’Italia entro i termini previsti. Nel solo pomeriggio, la Polizia di Stato ha identificato 49 persone, controllato 26 veicoli nei 2 posti di controllo ed ha elevato 3 sanzioni al Codice della Strada.