Terni, pino si spezza e si abbatte su casa | Paura in via Lungo Nera

Un grande pino marittimo si è spezzato e si è abbattuto su una villetta che si trova in via Lungo Nera Savoia. Il fatto si è verificato nella serata di oggi, destando grande spavento tra i passanti che hanno visto la scena in presa diretta. Un grande boato, ma, fortunatamente, nessun ferito. La casa è stata danneggiata, ma non ne è stata compromessa la tenuta statica.

Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a rimuovere la pianta e a bonificare l’area e la Polizia Municipale per la gestione del traffico.

