Terni, perseguita e maltratta l'ex compagna: arrestato 54enne - Tuttoggi.info

I Carabinieri di Terni, il 25 febbraio scorso, hanno tratto in arresto un cinquantaquattrenne ternano, con precedenti penali, per atti persecutori e maltrattamenti ai danni della sua ex compagna, sfociati, nel mese di gennaio, in una violenta aggressione fisica.

La vittima, nel corso degli ultimi anni, ha subito umiliazioni e violenze che l’hanno costretta, in diverse occasioni, a ricorrere alle cure ospedaliere. Poi, avendo la donna trovato il coraggio di lasciare l’abitazione del compagno per andare a vivere con il loro bambino in un’altra zona della città, il 54enne ha iniziato, offuscato dalla gelosia, a mettere in atto una serie di comportamenti persecutori, con continue telefonate, minacce, offese e aggressioni fisiche; l’ultima ha spinto la donna a rivolgersi ai Carabinieri della Stazione di Terni.

Le indagini proseguiranno per fare luce sulla portata e sulla gravità dei comportamenti dell’arrestato. Nel frattempo la vittima sarà supportata dalle autorità competenti e avrà accesso a tutte le risorse necessarie per superare una situazione difficile.