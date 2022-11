Terni, panico alla festa di Halloween | Giovane minaccia di uccidersi con coltello - Tuttoggi

Panico alla festa di Halloween, giovane militare scongiura la possibile tragedia disarmando giovane che minacciava suicidio con coltello

Panico durante una festa di Halloween, organizzata privatamente all’interno di un villino in zona Piedimonte. Durante il party, nella notte a cavallo tra il 31 ottobre e il 1 novembre, un giovane, verso le 2 della notte, ha estratto un coltello minacciando di volersi uccidere. A riportare la notizia è il Corriere dell’Umbria. Secondo quanto ricostruito, sembra che il giovane, in evidente stato di alterazione (comunque non dovuta all’abuso di alcool o sostanze stupefacenti), abbia impugnato il coltello, minacciando il suicidio e puntandolo contro coloro che sono intervenuti per scongiurare la tragedia.

Panico alla festa, scongiurata tragedia

Mentre alcuni dei presenti hanno subito dato l’allarme alle forze dell’ordine, è stato determinante l’intervento di un giovane ternano, T. A. volontario nei Granatieri e libero da servizio, che è riuscito a tranquillizzare il ragazzo e a disarmarlo. Una volta riportata la situazione alla calma, il 22enne è stato affidato alle cure del 118, mentre gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti per ricostruire quanto esattamente accaduto.