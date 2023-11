Terni, non paga l'affitto e scappa | Uomo ricercato dai Carabinieri - Tuttoggi.info

L'uomo ha lasciato in casa un ostensorio, posto sotto sequestro, possibile provento di furto ai danni di una chiesa

I Carabinieri del Norm della Compagnia di Terni hanno denunciato un 29enne romano, già gravato da precedenti, per ricettazione. L’attività è scaturita da un intervento presso un’abitazione del centro ternano, richiesto dal proprietario dopo che il locatario, poi identificato nel 29enne, se ne era allontanato anticipatamente, senza peraltro corrispondere alcuni mesi di affitto.

Uomo in fuga, indagini in corso

Proprio per la fretta di allontanarsi, il giovane ha lasciato in casa vari effetti personali, tra cui un ostensorio, sulla cui provenienza sono in corso accertamenti. L’oggetto, che non risulta tra le opere d’arte trafugate, potrebbe essere però il provento di un furto in danno di strutture religiose, ubicate anche fuori regione e per questo, in attesa degli esiti delle indagini, è stato posto in sequestro. Per il 29enne, che risulta ancora irreperibile, è invece scattata la denuncia.