Terni, morto un anziano con patologia neurologica positivo al Coronavirus

E’ morto all’ospedale di Terni un anziano con patologia neurologica e positivo al Coronavirus.

Il decesso è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato e l’Azienda ospedaliera di Terni ne ha dato notizia ufficiale poco fa.

Si tratta di un uomo di 83 anni di Guardea, che pochi giorni fa era stato trasportato al Pronto soccorso per una patologia neurologica. Risultato positivo al Covid al test eseguito in ingresso, il paziente era stato ricoverato in isolamento all’OBI come paziente in carico della Neurologia.