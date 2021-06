Terni, maggioranza scalpita per nomina nuovo assessore - Tuttoggi

Uno dei punti cruciali sarà quello della nomina del nuovo assessore che dovrà sostituire il dimissionario Leonardo Bordoni

Nelle prossime ore il sindaco di Terni, Leonardo Latini, terrà un’importante riunione di maggioranza per ridefinire la squadra di Governo di Palazzo Spada. A un giorno dall’affondo delle opposizioni sulla mancanza si un timone sicuro per la città, il sindaco cerca risposte per rinsaldare l’esecutivo e riequilibrare le forze in giunta.

Nuovo assessore

Uno dei punti cruciali sarà quello della nomina del nuovo assessore che dovrà sostituire il dimissionario Leonardo Bordoni (con deleghe a Urbanistica – Edilizia Privata – Suape – Peep – Paip – Pianificazione Strategica – Area Vasta – Viabilità – Mobilità) in quota Lega. Il sindaco al momento ha mantenuto per sé le deleghe ma uno dei punti chiave della riunione sarà proprio quello di nominare un assessore che faccia tutti contenti, cosa che non sarà affatto facile.

FdI scalpita

Soprattutto Fratelli d’Italia, forte dell’ascesa di consensi nei sondaggi a livello nazionale, rivendica maggiore considerazione da parte del sindaco che deve fare i conti anche con le pressioni della Lega e di Terni Civica. Scalpitano Masselli e Cecconelli di FdI, così come Michele Rossi di Terni Civica, tutti alla ricerca di un posto chiave nella giunta di Palazzo Spada.

Decisione vicina

In tarda mattinata dunque a Palazzo Spada si decideranno le sorti della Giunta, con il sindaco Latini che potrebbe già nella giornata di oggi 18 giugno rendere note le sue decisioni.