Terni, l’esperanto per favorire la comunicazione internazionale: in Bct il focus di Gabriele Aquilina - Tuttoggi.info

TERNI – “La lingua internazionale esperanto: storia, finalità, aspetti linguistici”. E’ il tema dell’incontro con Gabriele Aquilina, referente per Terni dell’Istituto italiano di esperanto, che si terrà venerdì 30 ottobre, alle 16, nella sala videoconferenze della Biblioteca comunale di Terni. Si tratta di un’iniziativa dell’Istituto italiano di esperanto con il patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria.

“L’esperanto è una lingua logica, di rapido apprendimento, progettata per essere uno strumento efficace ed equo di comunicazione internazionale, che non avvantaggia nessun popolo. Studi didattici – spiega Gabriele Aquilina – hanno dimostrato che lo studio dell’esperanto facilita l’apprendimento delle lingue straniere. A 140 anni dalla pubblicazione della prima grammatica, ad opera del medico polacco L.L. Zamenhof, l’esperanto ha oltre un milione di parlanti sparsi in tutti i continenti, è riconosciuto come lingua letteraria del PEN International ed è insegnato in 69 università in 23 paesi del mondo.

Alcuni tra i maggiori linguisti italiani, tra i quali Tullio De Mauro e Umberto Eco, hanno sostenuto la validità dell’esperanto e la possibilità concreta del suo utilizzo nella comunicazione internazionale”.

Per gli interessati, dal mese di novembre, a Terni, sarà organizzato un corso gratuito di lingua esperanto della durata complessiva di 40 ore distribuite in incontri settimanali di 2 ore.

Per informazioni terni@esperanto.it







