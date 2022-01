Terni, il primo vagito 2022 è di Aron - Tuttoggi

Azzurra è l'ultima femminuccia nata nel 2021. Ottime notizie sul fronte bellettino Capodanno, dove non si registrano feriti

L’ospedale di Terni saluta il 2021 e accoglie il 2022 con la nascita di una femminuccia e un maschietto. L’ultima nata nel 2021 alle 18.57, è Azzurra, femminuccia di 3.2 chilogrammi di nazionalità filippina. Il primo nato nel 2022 alle 6.07, è invece Aron, maschietto di 3.7 chili, italiano.

Niente feriti

Un’altra buona notizia che si aggiunge alla nuove vite venute al mondo è quella relativa ai zero feriti per la notte di Capodanno. Il senso di responsabilità ha prevalso e, nonostante a Terni non sia risparmiato nel giochi pirici, non si è registrato nessun accesso al Pronto Soccorso per incidente dovuti all’utilizzo di ‘botti’.