Terni, il piano della Provincia per i lavori sulle strade

Una serie di lavori per il miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale sono stati predisposti dalla Provincia di Terni su numerosi tratti della rete stradale di competenza. Si comincerà nei prossimi giorni ad Alviano e ad Avigliano Umbro dove sono stati appaltati oggi interventi per 100mila euro di fondi regionali per la viabilità.

Ad Alviano verrà rifatta la pavimentazione sulla SP 30 nei tratti più deteriorati lunga la direttrice che conduce al paese. Altri lavori di pavimentazione saranno eseguiti nel centro abitato di Avigliano Umbro, lungo la SP 37.

Sono intanto terminati i lavori, sempre relativi al miglioramento della pavimentazione stradale in alcuni tratti, per oltre 50mila euro, lungo la strada che dal centro abitato di Baschi conduce all’innesto con la SR 448. La Provincia ha predisposto misure anche sul fronte della sicurezza per chi viaggia con progetti di sostituzione di elementi di barriere di protezione ormai obsoleti o rovinati.

I lavori interesseranno la SR 209 Valnerina, nel comune di Ferentillo, la SR 418 Spoletina, ad Acquasparta, la SR 204 a Narni, tra Nera Montoro e Stifone, e la SR 317 Marscianese, a San Venanzo. Questi due ultimi lavori prevedono la ripavimentazione dei tratti più danneggiati.

