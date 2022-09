Terni, fiera di San Matteo il 2 ottobre - Tuttoggi

Fiera di San Matteo a Terni, firmata ordinanza che disciplina lo svolgimento dell'evento. Vendita a partire dalle ore 9.00

La Fiera di San Matteo 2022 si svolgerà il giorno domenica 02 ottobre 2022, in orario compreso tra le ore 6,00 e le ore 20,00 in Via del Centenario, mentre l’attività di vendita al dettaglio potrà in ogni caso essere effettuata esclusivamente dalle ore 09.00 alle ore 19.00. L’evento era stato spostato per via delle elezioni politiche. Sul sito del Comune di Terni è stata pubblicata l’ordinanza che disciplina la fiera.

Qui il testo dell’ordinanza per la fiera di San Matteo