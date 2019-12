Terni, ecco i nuovi assessori | Sono 15 in 18 mesi, Lega 'sotto stress' - Tuttoggi

Quasi un assessore al mese nella giunta Latini che, nella giornata di oggi, è tornata al completo dopo l’elezione in Regione di Valeria Alessandrini (Scuola) ed Enrico Melasecche (Lavori Pubblici) e la sfiducia a Sara Francescangeli (Polizia Municipale). A subentrare sono rispettivamente Cinzia Fabrizia (dirigente scolastico dell’Itis, vicina al centrodestra) Leonardo Bordoni (capogruppo gruppo consiliare Lega) e l’avvocato Giovanna Scarcia.

La scelta è arrivata dopo un lungo confronto in maggioranza che sicuramente scontenterà quanti avevano cercato di far pesare i propri voti per avere una poltrona in giunta. Non solo. Tale andamento sicuramente non farà piacere alla commissaria della Lega Barbara Saltamartini che e ad alcuni fedelissimi del ‘Carroccio’ che vorrebbero un sindaco più ‘schierato’ e meno intraprendente e imporre una linea più ‘salviniana’.

Parlando di numeri, con le nuove nomine, la giunta Latini ha collezionato ben 15 assessori in 18 mesi, quasi uno al mese; mentre sono 18 tondi tondi i cambi di shieramento all’interno dell’emiciclo di Palazzo Spada, un vero e proprio record.

A questi si aggiungono i 3 capigruppo della Lega e i 3 vicepresidenti del consiglio comunale che si sono succeduti in questa prima fase del governo leghista.