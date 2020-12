Terni, donna trova un uomo in un sacco dell'immondizia "Volevo ripararmi dalla pioggia" - Tuttoggi

Carabinieri sul posto. Uomo identificato ed espulso

Verso le ore 16:30 di ieri una donna ha segnalato ai Carabinieri un sacco sospetto sulla sp19 di Collescipoli.

Uomo nel sacco

La donna ha riferito al 112 che, insospettita dai movimenti di un sacco dell’immondizia nero, posto nei pressi di un muretto, ha deciso di aprirlo, trovando una persona all’interno. Sbalordita ha subito lanciato l’allarme ai Carabinieri che sono intervenuti sul posto con una pattuglia.

Carabinieri sul posto

I Carabinieri hanno trovato un uomo in strada, nei pressi del mulino, in buona salute fisica, il quale ha spiegato ai militari di aver trovato riparo dalla pioggia e dall’umidità all’interno proprio di quel bustone nero. I successivi accertamenti alla banca dati hanno permesso di risalire alla sua identità: si tratta di un cittadino di origine serba, di 36 anni, in Italia senza fissa dimora ed irregolare, già noto alle Forze dell’ordine, il quale è risultato inottemperante all’ordine di uscire dal territorio nazionale emesso dal Questore di Terni lo scorso mese di novembre.

Espulso dall’Italia

Per questo motivo l’uomo, dopo essere stato rifocillato nella Caserma dei Carabinieri con un panino ed una bevanda comprati dai militari di Collescipoli, è stato deferito in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica per l’inosservanza del provvedimento di uscire dal territorio nazionale e sottoposto a nuovo analogo ordine.