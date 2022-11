Terni, dal 7 al 10 novembre circolazione interrotta in via Farini - Tuttoggi

Circolazione interrotta in via Farini, dal 7 al 10 novembre, per la sostituzione di apparati telefonici.

Da lunedì 7 a giovedì 10 novembre la circolazione in via Farini, a Terni, sarà interrotta in prossimità del numero civico 17.

Il tutto al fine di consentire un’occupazione del suolo pubblico necessaria all’allestimento di un cantiere temporaneo per la sostituzione di apparati telefonici grazie all’intervento di una grande gru semovente sul posto.