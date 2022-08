Terni, controlli della Stradale con alcooltest e drogatest: ritirate 5 patenti - Tuttoggi

Il 13 agosto scorso la Polizia Stradale di Terni ha effettuato controlli con drogatest e alcooltest: su 100 veicoli fermati 5 patenti ritirate.

Il 13 agosto scorso la Polizia di Terni si è dedicata a un’intensa attività di controllo delle strade,

finalizzata al contrasto del fenomeno della guida in stato di alterazione.

Le pattuglie della Polizia Stradale hanno effettuato controlli a vasto raggio, procedendo al doppio esame del drogatest e alcooltest.

100 veicoli fermati e 120 persone sottoposte a drogatest e alcooltest: 7 contestazioni per guida in stato di ebbrezza

100 i veicoli fermati, circa 120 le persone controllate e sottoposte ai test. I risultati di quest’ultimi, nello specifico, hanno portato a 7 contestazioni per guida in stato di ebrezza, di cui 3 di rilevanza penale e 4 amministrativa, per un totale di 5 patenti ritirate. I tre conducenti denunciati presentavano tassi

alcolemici ben superiori ai limiti previsti: due un tasso di poco inferiore a 1,50 g/l; un altro, addirittura, un tasso superiore a 1,50 g/l.