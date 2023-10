Terni, Comune cerca 4 operatori esperti tecnici a tempo indeterminato - Tuttoggi.info

Pubblicato bando online, c'è tempo fino al 26 ottobre per partecipare al concorso pubblico | Ecco tutte le info

Un concorso pubblico per esami, per la copertura di 4 posti di operatore esperto tecnico a tempo pieno e indeterminato. Il bando pubblicato dal Comune di Terni è online da qualche giorno e la domanda andrà inoltrata entro e non oltre le ore 12 del 26 ottobre prossimo.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

età non inferiore ad anni 18 alla data di scadenza del bando e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti in materia di quiescenza;

diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza di scuola media inferiore) anche se conseguito all’estero presso uno stato dell’UE;

esperienza professionale verificabile di almeno 2 anni in qualità di “operatore” nel campo dell’edilizia e/o cantieri stradali, a titolo di lavoro autonomo oppure subordinato, sia a tempo indeterminato che determinato, nel settore pubblico e/o nel settore privato;

patente di Guida di tipo B in corso di validità; cittadinanza italiana o di uno degli Stati appartenenti all’UE

Gli interessati dovranno anche essere in possesso di almeno una delle seguenti abilitazioni:

Abilitazione all’utilizzo di Terne-Pale caricatrici frontali;

Abilitazione all’utilizzo di Gru su autocarro;

Abilitazione all’utilizzo di PLE (Piattaforme di Lavoro Elevabili) con e senza stabilizzatori;

Abilitazione all’utilizzo di Carrelli elevatori semoventi;

Attestazione frequenza corso per lavoratori addetti all’espletamento di attività lavorative in presenza di traffico veicolare;

I candidati dovranno inoltre sostenere una prova pratica il 2 novembre e, qualora necessario, in base al numero dei candidati ammessi con riserva, il giorno successivo (3 novembre 2023) ed una prova orale il 7 novembre e, qualora necessario, in base al numero dei candidati ammessi con riserva, il giorno successivo (8 novembre).