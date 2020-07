Terni, auto cappottata a Marmore | 3 feriti lievi - Tuttoggi

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri sulla SS.79, all’altezza di Marmore.

Auto cappottata

Secondo quanto è stato possibile apprendere un’auto, sulla quale viaggiavano una coppia e la figlia si è cappottata per cause ancora in via di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Tre feriti lievi

Fortunatamente tutti gli occupanti del veicolo sono rimasti feriti in modo lieve e sono stati trasferiti al Santa Maria di Terni per gli accertamenti del caso.