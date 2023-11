Terni, arrestato studente per spaccio: sorpreso con 100 gr. di hashish - Tuttoggi.info

Studente di Terni arrestato dai Carabinieri per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Segnalato anche un 18enne

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Terni hanno tratto in arresto uno studente 19enne, residente nell’hinterland ternano, per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Nella tarda serata di venerdì il giovane, che ha precedenti specifici, è stato notato da una pattuglia in abiti civili in servizio di prevenzione antidroga mentre si trovava fermo in auto con un 18enne. Sottoposto a perquisizione, il 19enne è stato trovato in possesso di un etto di hashish. Per il giovane è così scattato l’arresto e la collocazione ai domiciliari, come disposto dalla Procura della Repubblica di Terni in attesa del rito direttissimo, all’esito del quale il Giudice ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il 18enne che era con lui è stato invece segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore poiché trovato, a sua volta, in possesso di poco più di 2 grammi della medesima sostanza.