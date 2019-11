Terni, arrestato spacciatore | Trasportava marijuana da Roma

I militarti del Comando Provinciale dell’Arma di Terni hanno arrestato un 49enne residente a Stroncone (TR) ma originario della provincia di Viterbo. Sull’uomo stavano indagando da alcuni giorni i militari di Narni Scalo (TR) insospettiti dagli spostamenti anomali effettuati in zona dal sospettato. Dopo averne pazientemente ricostruiti i movimenti i Carabinieri sono riusciti ad intercettarlo la notte scorsa sulla strada Flaminia, all’altezza del bivio che conduce a Stroncone (TR), mentre proveniva con direzione di ritorno da Roma.

Già nel corso del controllo per strada l’uomo, che mostrava evidenti segni di nervosismo, è stato trovato in possesso di 50 grammi di hashish. E la conferma che la sostanza stupefacente rinvenuta sul veicolo non fosse l’unica nella disponibilità del fermato è stata fornita dall’esito positivo dell’accurata perquisizione domiciliare effettuata successivamente a casa dell’uomo. Infatti, alla droga già sequestrata, sono stati trovati altri 300 grammi circa di marjuana, dei soldi in contanti ritenuti provento di spaccio, dei bilancini di precisione e gli strumenti per il confezionamento delle dosi nonché un machete ed un pugnale.

L’uomo è stato pertanto tratto in arresto ai sensi dell’art. 73 del dpr 309/90 per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

