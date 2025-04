Terni abbraccia Ilaria Sula per l'ultimo viaggio | Foto e video - Tuttoggi.info

Terni si è fermata, con il lutto cittadino proclamato dal sindaco Stefano Bandecchi, per abbracciare Ilaria Sula nel suo ultimo viaggio. Nella giornata di oggi, 7 aprile, i ternani hanno scortato il feretro della 22enne studentessa ternana, uccisa barbaramente dall’ex fidanzato Mark Samson, dall’abitazione di via dello Stadio fino al cimitero di Terni. Oltre a tutte le istituzioni locali, al corteo hanno preso parte anche la Rettrice de La Sapienza, Antonella Polimeni, e rappresentanti di Capranica Prenestina, dove è stato abbandonato il cadavere della giovane sotto un dirupo del monte Guadagnolo, con il gonfalone vicino a quello del Comune di Terni.

Dolore e amore per Ilaria

Un dolore che trova espiazione nella ‘smisurata preghiera’ della mamma che ha invocato l’amore indissolubile che le legherà per sempre. Poi l’abbraccio d’amore della città di Terni che ha scortato Ilaria Sula nel suo ultimo viaggio terrestre: oltre ai congiunti e ai cari di Ilaria, c’erano compagni di università, amici, conoscenti e tanti cittadini che hanno perso una delle loro figlie, oltre 3mila in tutto. Come ha ricordato qualcuno: “Ilaria era la figlia e l’amica che ognuno avrebbe voluto al proprio fianco”. Tanti fiori, rose, cartelli, biglietti, foto, un murales d’amore ha fatto da cornice al feretro che è uscito dalla palazzina di via dello Stadio: Ilaria è stata accolta dall’abbraccio di tutti che hanno sostenuto il dolore della mamma Gezime, il papà Flamur e il fratello Leon.

“Siamo in transito”

Il feretro è stato accolto nel cimitero di Terni, all’esterno del quale sono stati fatti volare palloncini rossi e bianchi. Si è svolto inoltre un brevissimo rito islamico per l’ultimo saluto prima della sepoltura: “Il dolore per la morte di questa ragazza è tanto – hanno detto i rappresentanti della comunità islamica locale – La consolazione più importante è la consapevolezza che in questo mondo siamo solo di passaggio”.

La Sapienza dedica spazi studio a Ilaria Sula

“Proporrò agli organi dell’ateneo di intitolare i nuovi spazi di studio de La Sapienza ad Ilaria Sula” – sono le parole della Rettrice de La Sapienza, Antonella Polimeni – In questi minuti sono stati convocati gli organi dell’Ateneo – fa sapere la rettrice all’Ansa – e proporrò di intitolare i nuovi spazi di studio appena ristrutturati alla memoria di Ilaria. Oltre che per ricordare Ilaria è un modo per non perdere la memoria di fonte a questo ennesimo femminicidio”

L’avvocato della famiglia Samson “Dobbiamo capire perché”: possibile richiesta perizia psichiatrica

In contemporanea con i funerali di Ilaria Sula, da Roma ha parlato Fabrizio Gallo, l’avvocato della famiglia di Mark Samson ai microfoni della trasmissione di Rai2 “Ore 14.00”: “Confermo che la signora Samson è indagato per occultamento di cadavere in concorso – ha spiegato l’avvocato – quello che ha fatto Mark è tremendo è pagherà per la sua colpa. So che a Terni si stanno svolgendo i funerali di Ilaria e ci uniamo, per quello che conta, al dolore della famiglia Sula. Adesso dobbiamo capire perché dei ragazzi che fino a un giorno sembrano bravi ragazzi si ritrovino a commettere questi gesti”. Riguardo una possibile perizia psichiatrica su Mark Samson, l’avvocato, come riportato dal “Corriere della Sera”, ha precisato: “esaminare il suo interrogatorio e capire se ci sia un percorso pregresso. Non è fondamentale, ma è una delle ipotesi che si può percorrere nel momento in cui anche noi difensori vogliamo capire cosa sia passato nella testa del ragazzo per compiere un gesto così grave”.

