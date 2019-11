Terni, a “La Passeggiata” torneranno anatre e cigni

Nel question time di questa mattina in consiglio comunale è stato trattato il tema della sicurezza dei parchi cittadini, con particolare riferimento alla Passeggiata compresa la presenza delle anatre, trasferite tempo fa alla Comunità Incontro di Amelia perché divenute bersaglio dei teppisti. A portare la questione all’attenzione dell’assemblea cittadina e dell’Amministrazione Comunale due interrogazioni di Michele Rossi (Terni Civica).

“Il ritorno delle anatre alla Passeggiata è auspicabile – ha dichiarato il consigliere Michele Rossi – sono state levate per sottrarle a nuovi atti di vandalismo. Si tratta di un errore perché si è data la sensazione che ci si arrenda di fronte ai vandali, ci sarebbero piuttosto dovuti essere i controlli e la punizione dei responsabili. C’è il problema della apertura nelle ore serali dei parchi, le aree verdi andrebbero chiuse nelle ore notturni e video sorvegliate”.

Cristiano Ceccotti, assessore al Benessere Animale: “Apparentemente può sembrare una questione marginale quella delle anatre alla Passeggiata, ma ha un alto valore civico. Come amministrazione stiamo predisponendo un bando di innovazione sociale per sviluppare il rispetto delle aree verde, una dimensione che deve essere vissuta da tutti i cittadini. Stiamo prevedendo la videosorveglianza e l’impiego di volontari civici. Per il rinnovo dei giochi ci sono stati alcuni interventi in alcune aree. Ringrazio i volontari che si stanno adoperando per la sorveglianza dei parchi, un contributo molto prezioso per un comune dissestato. Le anatre si trovano alla Comunita Incontro, presto cercheremo di riportarle al parco, ma occorre prima aumentare le condizioni di sicurezza”.

Michele Rossi ja poi replicato (Terni Civica): “Bene la risposta dettagliata, ma occorre chiudere i parchi di notte, una operazione che richiede sicurezza e che non può essere affidata a semplici cittadini”. Sul tema della chiusura dei parchi Rossi ha interrogato anche l’assessore alla Polizia Municipale e alla Sicurezza”.

“E’ obiettivo di questa amministrazione – ha poi aggiunto Sara Francescangeli – mettere in sicurezza tutti i parchi perché l’Amministrazione Comunale sta investando somme rilevanti per la manutenzione e non possono essere lasciati nelle mani dei vandali. Il tema della chiusura è condivisbile ma occorre considerare che non tutti i parchi sono recintati e anche quando lo sono è molto semplice scavalcare. Ci vorrebbe una sorveglianza capillare anche per le aree verdi, ma al momento non ci sono risorse. Posso assicurare che il primo parco a vedere l’apertura e la chiusura dei cancelli sarà la Passeggiata così come torneranno ad esserci gli animali. Sono pronta ad acquistare di tasca mia una coppia di cigni, mi sono già informata sul prezzo”.

