Terni, 89enne denunciato per maltrattamenti e detenzione d'armi abusiva - Tuttoggi

La convivente dell'uomo lo ha denunciato ai Carabinieri dopo anni di violenza e minacce. Intervento dei militari che hanno trovato armi non denunciate

Nel corso della mattinata odierna i Carabinieri di Terni hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica un uomo ternano classe 1932, pensionato, per i reati di “maltrattamenti in famiglia” e di “detenzione abusiva di armi e munizioni”.

Maltrattamenti e armi

Nel corso della tarda serata di ieri, i Carabinieri sono intervenuti in via San Liberatore su richiesta della convivente coetanea dell’uomo la quale, al centralino del 112, aveva segnalato di essere stata aggredita nuovamente dal convivente e di essere, oramai da anni, sottoposta dall’uomo a continui atti vessatori e minacce. Nel corso dell’intervento, in un capanno adiacente l’abitazione, celati all’interno del tubo di una stufa, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato una doppietta cal.12 e numerose cartucce di vario calibro. L’arma non è risultata essere mai stata oggetto di denuncia.