Ternano violento arrestato | Dopo poche ore evade dai domiciliari - Tuttoggi

L'uomo è stato denunciato anche per 'evasione'

Nel corso della serata di ieri, al termine degli accertamenti medici su Ulisse Nori, l’uomo colpito da una testata al volto presso il supermercato di via Gabelletta di Terni, i Carabinieri hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di “lesioni personali aggravate” B.C., ternano classe 1977, già tristemente noto alle Forze dell’ordine per fatti analoghi.

I fatti

L’uomo, intorno alle 15.40 di ieri, per futili motivi ha colpito con una testata Ulisse Nori, procurandogli un trauma cranico con ferita, che è stato giudicato guaribile con una decina di giorni di prognosi dai medici del locale Pronto Soccorso.

Domiciliari

Dopo le formalità di rito l’arrestato, nella tarda serata di ieri è stato condotto presso il proprio domicilio in attesa del giudizio disposto dall’Autorità Giudiziaria ternana, con il rito direttissimo per la mattinata odierna.

Evasione

Intorno alle 09.00 di stamattina l’uomo è stato però notato da una pattuglia dei Carabinieri di Terni che passeggiava tranquillamente in via del Rivo, diretto verso Terni. Immediatamente bloccato, ha riferito ai militari di non riuscire a sopportare la reclusione domiciliare per cui aveva deciso di uscire per fare due passi. Nuovamente condotto in caserma, l’uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica per il reato di “evasione” dagli arresti domiciliari; anche tale condotta verrà giudicata nel corso dell’odierna udienza.

La solidarietà del Comune di San Gemini

“Il Sindaco, gli amministratori ed i consiglieri tutti del Consiglio comunale di San Gemini – si legge in una nota – esprimono solidarietà al consigliere Ulisse Nori, colpito al volto da una violenta testata, un gesto folle compiuto, nel pomeriggio di oggi, da parte di uno squilibrato, all’interno di un supermercato di Terni. Il tutto solo per averlo invitato, insieme al personale del punto vendita, ad indossare la mascherina. Gesto che, ovviamente, ci sentiamo fermamente di condannare. Auguriamo ad Ulisse una pronta guarigione con l’auspicio di tornare tra noi al più presto”.