Ternanello, votata delibera per centro sportivo Ternana di Villa Palma - Tuttoggi

Delibera Ternanello, approvata in via definitiva la variante in consiglio comunale. Via libera a centro sportivo Ternana

È arrivata ieri pomerggio, nella seduta del consiglio comunale di Terni, la ratifica alla delibera che permetterà la realizzazione del cosiddetto Ternanello, il centro sportivo che la società Ternana Calcio intende realizzare nella zona di Villa Palma.

Il consiglio comunale ha infatti approvato con 19 voti favorevoli e 9 astenuti, la variante parziale al Piano regolatore generale che permetterà di scorporare l’area di interesse della Ternana dal resto del comparto, consentendone così la cessione alla società.

La ‘delibera Ternanello’

La delibera è stata illustrata dall’assessore all’Urbanistica Federico Cini: “Per il Centro sportivo Ternana Calcio, siamo partiti a marzo, con l’adozione della variante urbanistica, ora, sempre di questo atto, siamo nella fase conclusiva, quella di attuazione.

Sono pervenute due osservazioni. La prima osservazione una richiesta di non avere in capo alla impresa che rimane responsabile del comparto le opere di ristrutturazione di villa Palma, osservazione che ha avuto parere parzialmente favorevole, sul comparto rimarranno tutti gli obblighi già previsti. Si è ritenuto di non modificare tutto il resto del comparto, confermando pertanto le sistemazioni a suo tempo previste, che pur non essendo attuali al momento sarebbe inopportuno modificare in quanto avremmo allungato i tempi ai danni dell’attuale richiedente. Occorrerà dunque una revisione profonda, con modalità e tempi ad hoc.

La seconda osservazione è stata respinta in quanto veniva richiesto di stralciare gran parte della cubatura prevista. Non è necessaria la cancellazione in quanto ci sono già una serie di circostanze che rendono impossibile l’attuazione di tutta la cubatura prevista”.