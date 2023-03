Ternana sfortunata, col Benevento finisce 2-2 | Pagelle

Gli errori, la sfortuna e i legni negano a Lucarelli la vittoria nel ritorno al Liberati

Una Ternana sfortunata non riesce a battere il Benevento, nel giorno del ritorno di Lucarelli al Liberati, nonostante le Fere si siano trovate per due volte in vantaggio con Mantovani in avvio e con Coulibaly alla mezz’ora. Gli ospiti hanno risposto con Acampora e con Tello nel recupero del primo tempo.

Nella ripresa le Fere ci provano, ma Martella sbaglia incredibilmente, il possibile autogol di Tello sbatte sul palo e nel recupero Diakitè colpisce la traversa.