Ternana, senti Breda "A Terni c'era un progetto" | Calciomercato, addio Iannarilli - Tuttoggi.info

Ternana, la stagione inizia al Liberati in Coppa Italia di Lega Pro. In arrivo un trequartista. Calciomercato attivo: ok Casasola e Luperini

Roberto Breda, ex allenatore della Ternana, protagonista dell’amaro epilogo che ha portato i rossoverdi alla retrocessione in serie C dopo i playout con il Bari, racconta a Superscommesse.it il fallimento della stagione delle ‘Fere’, in attesa di una panchina che ancora non arriva. Intanto, la società rossoverde, tra voci di cessioni, subentri e intrighi vari, cerca di affrontare la questione tecnica come può e con i mezzi che ha, affrontando una sessione di calciomercato che si preannuncia più complicata del solito. La stagione della Ternana in Lega Pro, ora è ufficiale, inizierà in Coppa Italia di Serie C, sabato 10 agosto alle 21.00, quando i rossoverdi affronteranno al Libero Liberati la Casertana.

Calciomercato Ternana, le certezze sui portieri: addio a Iannarilli

Poche certezze e tanti dubbi, queste le basi da cui partite. Iniziamo con l’ufficializzazione del portiere Tommaso Vitali, classe 1999, che si è legato alla Ternana Calcio fino a giugno 2027. Stessa scadenza per Filippo Novelli, portiere dell’under 17 e della Primavera, che ha formato il suo primo contratto da Pro. Nella giornata di oggi, 4 luglio, è arrivata invece l’ufficialità del passaggio a titolo definitivo di Antony Iannarilli all’Avellino ( 213 presenze in rossoverde, suddivise tra Serie B, Serie C, Coppa Italia e Supercoppa).

Calciomercato e raduno

Il 14 luglio è previsto il raduno all’hotel Garden e molti sono ancora i punti interrogativi su dirigenza e rosa. Con l’arrivo di Diego Foresti si è fatta luce sul ruolo di Dg, Capozucca e Abate sono certezze, ma rimangono da definire le competenze di Giuseppe D’Aniello (direttore gestionale operativo) e Antonio Scaramuzzino (ex Dg). Vedremo. Sul fronte acquisti sembra ormai conclusa la trattativa con Carlos Mattheus Caballero, trequartista militante nella serie spagnola con la maglia dell’Athletic Bilbao. A stretto giro dovrebbero arrivare anche le conferme per Casasola e Luperini.

Breda e il fallimento del progetto Ternana

Intanto l’ex tecnico Roberto Breda è tornato a parlare del fallimento della stagione appena trascorsa in un’intervista rilasciata a Superscommesse.it: “Accettare l’epilogo dell’ultima stagione è davvero difficile. Sono stati decisivi i particolari. Purtroppo, quello che doveva andare storto è andato storto. Penso alle due partite con lo Spezia e in particolare a quella del ritorno, con il pareggio sfumato a sette secondi dalla fine. Poi ai tanti infortuni, come quelli di Sgarbi, Capuano e Iannarilli – dice Breda – Dispiace perché con la salvezza si sarebbe potuto dare continuità al progetto e magari anche creare un modello. La base c’era, con sei-sette titolari classe 2004. E con chi subentrava si arrivava a 10. Grazie alla società era nato un bel progetto. Lo sport purtroppo è questo, non resta che cercare di trasformare la delusione in rabbia e determinazione per una nuova avventura. Speravo ce ne fosse una nuova quest’anno dall’inizio, ma dovrà aspettare ancora”.

