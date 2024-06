Ternana "Tornare in B", Guida "Iniziare dagli uomini" | Abate "a Terni c'è passione" - Tuttoggi.info

Ternana, Abate è il nuovo allenatore. Il presidente Guida e il Ds Capozucca "La Ternana merita la serie B". Guida "Maglia da onorare"

Inizia la ricostruzione della Ternana, dopo la cocente retrocessione in serie C scaturita dalla brutta sconfitta contro il Bari, con la presentazione del tecnico Ignazio Abate e una conferenza stampa congiunta del presidente Nicola Guida e Ds, Stefano Capozucca. ll nuovo corso rossoverde è stato indicato dal presidente: “Dobbiamo iniziare prima di tutto dagli uomini che se la sentono di rimanere a Terni, poi dai calciatori. L’obiettivo è quello di creare un gruppo con anima forte ed identità nel quale si possano identificare i tifosi”. E questo è senza dubbio un buon inizio; parole alle quali si aggiungono quelle del Ds Capozucca: “Dobbiamo lavorare in silenzio cercando di fare il massimo. Il campionato di serie C non è quello che compete alla Ternana”. E Abate chiude il cerchio: “Ci sono ancora le scorie della retrocessione da eliminare a tutti i livelli: squadra, società, tifosi e ambiente in generale. Io ho grande entusiasmo”.

Ternana, ecco perché Abate come allenatore

La stagione della Ternana parte con i giusti presupposti, presidente, ds e allenatore hanno toccato, rispettivamente i tre punti chiave per la nuova stagione: sostanza degli uomini, giusta ambizione ed entusiasmo. I soldi per il mercato? Prematura parlarne, ma Guida e Capozucca sembrano sicuri del fatto loro. Lo stesso Ds, Stefano Capozucca, ringraziato dal presidente Guida, ha spiegato le ragioni della scelta: “Ho scelto Abate perché quando l’ho contattato avevamo bisogno di una figura giovane e che avesse entusiasmo, soprattutto dopo il malumore generato dalla retrocessione”.

Abate “La nuova squadra mix di giovani ed esperti”

Il nuovo allenatore rossoverde, Ignazio Abate, ha spiegato come sia stato il Ds Capozucca ad averlo voluto fortemente a Terni: “Ringrazio il Ds e il presidente per avermi voluto in una piazza con così tanta passione e calorosa – queste le prime parole di Abate da nuovo allenatore della Ternana – Per partire non mi poteva capitare di meglio, quella di Terni è una piazza prestigiosa. Costruiremo una squadra formata da un mix tra giovani ed esperti per affrontare un campionato che si prospetta molto difficile. Sono stato convinto a vanire a Terni dal blasone della piazza, ma Capozucca è stato determinante. Tra noi si è creato subito un feeling particolare, è una persona passionale e sentimentale e io vivo il calcio nello stesso modo. Per un giovane iniziare ed avere una persona così al mio fianco è un valore aggiunto”.

Guida e Capozucca “Vogliamo tornare in serie B”

L’obiettivo della società è quello di tornare in serie B, senza proclami a breve termine. Sia il presidente che il Ds hanno manifestato cauto ottimismo sulla stagione che sta per iniziare, senza lasciarsi andare a promesse non sostenibili: “Prima di tutto è necessario creare un gruppo con anima forte ed identità nel quale si possano identificare i tifosi. Prima di tutto bisogna trovare gli uomini che vogliono restare a Terni e poi i calciatori. Non bisogna guardare a lungo termine. L’obiettivo è quello di tornare in serie B. Dobbiamo fare una squadra competitiva che onori la maglia. Per il resto non mi sento di dire o promettere altro. Alcuni calciatori ci sono, altri torneranno e ci sono trattative in corso per acquistare e avere prestiti. Faremo una rosa competitiva”. Chiude il Ds, Capozucca: “Lavoreremo in silenzio cercando di fare il massimo. Il campionato di serie C non è quello che compete alla Ternana”.

Ternana, il messaggio dei tifosi “Questa maglia merita rispetto”

In prossimità dello stadio Liberati di Terni è arrivato anche il messaggio dei tifosi, nello specifico dal gruppo degli “Intaccati”, ‘freak vecchio stampo’, che hanno appeso uno striscione: “Questa maglia merita rispetto”. Il messaggio sembra sia stato ricevuto dalla società, vedremo ora se i giocatori lo rispetteranno.

© Riproduzione riservata