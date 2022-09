Ternana e Cosenza in cerca di riscatto | Formazioni, dove vederla e costi

Alle 14 la sfida al Liberati: le scelte di Lucarelli (che non sarà in panchina) e Dionigi

La Ternana per mettersi sulla via ambiziosa tracciata dal presidente Bandecchi, dopo un avvio incerto. Il Cosenza per riprendere il ritmo sprint delle prime gare. Al Liberati (ore 14) sfida tra due squadre in cerca di riscatto dopo le sconfitte rimediate a Modena per gli umbri e a Parma per i calabresi.

Qui Ternana

Lucarelli (che non sarà in pancina per scontare la squalifica) può contare su diversi recuperi rispetto alla gara di Modena. C’è da valutare le condizioni di Donnarumma, Coulibaly e Diakite, convocati per la partita contro il Cosenza. Oltre a Mmartella e Pettinari, il tecnico rossoverde dovrà però fare a meno di Celli.