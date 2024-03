Ternana - Cosenza, partita vietata ai tifosi calabresi - Tuttoggi.info

Dopo il derby Cosenza - Catanzaro, vietata la vendita dei biglietti per Ternana - Cosenza di sabato 16 marzo ai tifosi calabresi

Potenziali rischi per la partita di Serie B Ternana – Cosenza, in programma allo stadio “Libero Liberati” di Terni sabato 16 marzo, e così la trasferta sarà vietata ai tifosi calabresi. Lo comunica la prefettura di Terni.

Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, infatti, con determina n. 10 del 7 marzo 2024, ha evidenziato all’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza di Terni che, dall’esame dei profili di rischio connessi all’incontro Ternana – Cosenza, sussiste il concreto pericolo di turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, in particolare alla luce dei gravi accadimenti verificatisi in occasione del derby Cosenza – Catanzaro dello scorso 3 marzo.

Nel corso di tale partita, infatti, le due tifoserie hanno dato luogo a scontri, al reciproco lancio di fumogeni e bombe carta e, al termine della gara, sono state compiute aggressioni a danno delle forze di polizia. Dall’accaduto è derivato, oltre al danneggiamento di veicoli, il ferimento di operatori della forza pubblica. Pertanto, il Prefetto di Terni Giovanni Bruno, preso atto delle predette considerazioni espresse dal Comitato e sentito il Questore, ha adottato il provvedimento con il quale, in vista dell’incontro di sabato prossimo, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Cosenza.