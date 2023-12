Terminati lavori sul ponte del Carpina, riaperta al traffico la Sp 201 tra Montone e Umbertide - Tuttoggi.info

Dopo un mese esatto sono terminati gli interventi di consolidamento strutturale, per 630 mila euro

E’ stata ripristinata oggi (22 dicembre) la regolare circolazione del traffico lungo la Sp 201 al confine tra i Comuni di Umbertide e Montone.

Dopo un mese esatto di cantiere sono infatti giunti a conclusione i lavori di consolidamento strutturale del ponte del Carpina, in località Santa Maria di Sette. L’opera di manutenzione effettuata, per 630mila euro, è consistita nella conservazione del manufatto esistente (come prescritto dalla Soprintendenza), che è stato sottoposto ad una serie di interventi, tra cui il ripristino del copriferro e dei ferri di armatura ammalorati.

“Una soluzione – ha commentato la consigliera provinciale Erika Borghesi – che in ogni caso ha consentito di migliorare sensibilmente la sicurezza della viabilità”. Soddisfazione per la realizzazione del progetto, avvenuta nel pieno rispetto dei tempi previsti, è stata espressa anche dal sindaco di Montone, Mirco Rinaldi. Dopo le festività natalizie riprenderanno i lavori di completamento con l’installazione delle barriere.