Tentano il furto in una ferramenta, ma vengono scoperti e denunciati - Tuttoggi.info

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra hanno denunciato a piede libero tre uomini per il tentato furto di vario materiale dall’interno di una nota ferramenta “fai-da-te” della zona di Ospedalicchio.

Si tratta di un 24enne, un 32enne e un 54enne, provenienti dalla Campania, che sono stati fermati dai militari dell’Arma mentre tentavano di scappare, dopo essere stati scoperti dagli addetti alla sicurezza dell’esercizio commerciale. I tre, infatti, avrebbero provato a superare le casse portando con loro merce varia del valore di circa 900 euro, ovviamente senza pagare.

Notati dal personale della sicurezza, che ha tempestivamente chiamato i Carabinieri, hanno però abbandonato parte della refurtiva e sono corsi alla macchina per darsi alla fuga ma sono stati intercettati e fermati dai militari a poca distanza dal luogo del furto. Nel corso delle operazioni di perquisizione, è stata rinvenuta la refurtiva riconsegnata poi al titolare del negozio, inoltre, il conducente, 32enne, sarebbe stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di una modica quantità di marijuana, destinata all’uso personale. Per questo motivo e per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti, all’uomo è stata ritirata la patente, mentre il coltello e la droga sono stati sequestrati.

I tre sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Perugia per l’ipotesi di reato di furto aggravato in concorso. (Foto via Unsplash)