Tentano furto in un Bar di Pianello, due arresti della Polizia | Indagato un terzo uomo - Tuttoggi

Nel corso della notte è arrivata alla Sala Operativa della Questura di Perugia una segnalazione da parte di un cittadino che aveva notato dei movimenti “sospetti” di alcuni uomini arrivati a bordo di un furgone in prossimità di un bar di Pianello.

Intervenute rapidamente due pattuglie della Squadra Volante, queste sono riuscite a bloccare nei pressi del bar due cittadini albanesi, rispettivamente dell’età di 22 e 23 anni, mentre gli stessi tentavano di darsi alla fuga, dopo aver provato inutilmente a rubare all’interno dell’esercizio.

I due, cittadini albanesi, già noti alla Polizia in fase di identificazione, sono stati tratti in arresto per il reato di tentato furto aggravato. Uno dei due, un 23 enne, aveva violato il divieto di reingresso sul territorio nazionale a seguito di una espulsione.

All’interno del bar sono stati recuperati alcuni arnesi per lo scasso, che i due soggetti portavano al seguito.

E’ stato recuperato anche il furgone, risultato rubato, a bordo del quale i malfattori erano arrivati sul posto.

Continuando le ricerche in zona è stato rintracciato un terzo soggetto, anch’egli albanese di 22 anni che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per la violazione del divieto di ritorno nel Comune di Perugia. La sua posizione effettiva è al vaglio della Polizia.