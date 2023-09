Tenta furto in un’auto in sosta, 20enne denunciato

Il giovane tunisino avvistato dal proprietario della vettura e fermato dalla polizia al parco Chico Mendez

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo, sono intervenuti nei pressi del parco Chico Mendez dove era stato segnalato un furto in atto su un’auto in sosta.

Giunti in prossimità del luogo segnalato, gli agenti hanno individuato l’uomo – successivamente identificato per un cittadino tunisino, classe 2003, gravato dalla misura cautelare dell’obbligo di presentazione presso la Polizia Giudiziaria – rispondente alle descrizioni fornite dal richiedente; hanno quindi deciso di fermarlo per sottoporlo ad un più approfondito controllo.

Il 20enne, sentito in merito alla sua presenza, non è stato in grado di fornire una motivazione plausibile.

Poco dopo, è sopraggiunto sul posto anche il richiedente, il quale ha riconosciuto il giovane come l’autore del tentativo di furto ai danni dell’auto che, pur non presentando segni evidenti di scasso, risultava avere il finestrino parzialmente abbassato.

Al termine delle attività di rito, gli agenti lo hanno quindi deferito all’autorità giudiziaria per il reato di tentato furto aggravato.