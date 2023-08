Tenta di rapinare minorenne, nigeriano al Cpr per l’espulsione

Il nigeriano 33enne aveva aggredito un ragazzo nell'area verde di via Diaz

Si trova in un Centro di Permanenza e Rimpatrio (Cpr) il 33enne cittadino straniero denunciato alcuni giorni fa per il reato di tentata rapina ai danni di un minore. Il fatto si era verificato nel capoluogo umbro presso l’area verde di via Armando Diaz.

Gli operatori delle Volanti, intervenuti nell’occasione, avevano trovato lo straniero in possesso di un coltello multiuso.

Dopo aver ricostruito la dinamica dei fatti, lo avevano denunciato all’autorità giudiziaria per i reati di tentata rapina aggravata nei confronti del minore, possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e inottemperanza all’ordine del Questore.

Il nigeriano è stato accompagnato dai poliziotti a Roma presso il Cpr di Ponte Galeria, in attesa della sua definitiva espulsione dallo Stato.