Temptation Island: lacrime, “vaffa” e colpi di scena VIDEO

Temptation Island, nuovi colpi di scena tra le coppie rimaste. Dopo il lieto fine tra Alessandro e Sofia e l’addio tra Valeria e Ciavy, occhi puntati su Andrea e Anna, attesi al confronto sugli schermi di Canale 5.

Lei, Anna Boschetto, sta usando la carta della gelosia per avere un figlio da Andrea Battistelli e unirsi in matrimonio con lui. Una strategia che al contrario sembra allontanare di più il ragazzo. Che alla fine lancia un “vaffa” alla 37enne romana.

Andrea sbotta: ” “Basta, me sono stufato. Je la do’ vinta? E gliela darò vinta, ma non è che c’è qualcosa che ce lega che se esco da qua e gliela do’ vinta succede qualcosa. Senti, vattene affanc… Ognuno va pe’ la strada sua. Poi va a fare la vita tua con Carletto, quello là. Vallo a chiamare” il suo sfogo mentre parla con Lorenzo Amoruso. “Carletto” è Carlo Siano, le cui foto sexy impazzano sul web.

"Ognuno per la sua strada" Andrea ha già preso una decisione? Vi aspettiamo questa sera in prima serata su Canale 5 con la quarta puntata di #TemptationIsland 🔥 Publiée par Temptation Island sur Jeudi 23 juillet 2020

I social si schierano dalla parte di Andrea. E distruggono Anna, raffigurata come la strega cattiva di Malificent.

Le coppie vip

Diversi esiti la prova di Temptation Island sembra avere per le coppie vip. Lorenzo Amoruso rode dalla gelosia per Manila (“vado fuori di capoggia”), ma alla fine potrebbe essersi il lieto fine con la ex miss Italia.

Cosa avrà visto Lorenzo per avere questa reazione? Lo scopriremo domani in prima serata su Canale 5 con la quarta puntata di #TemptationIsland! 🌴 Publiée par Temptation Island sur Mercredi 22 juillet 2020

Non così per Antonella Elia. “E’ finita con Pietro” afferma la soubrette, in lacrime, mentre guarda incredula il video di quello che sta combinando Pietro con la sua tentatrice preferita.

Antonella spoiler quarta puntata ⚠️ A giudicare dalla reazione di Antonella si prospetta una quarta puntata sconvolgente! Ci vediamo giovedì in prima serata su Canale 5 con una nuova puntata di #TemptationIsland 🔥 Publiée par Temptation Island sur Lundi 20 juillet 2020

Alessandro: “Sono l’uomo più felice del mondo”

“Sono l’uomo più felice del mondo” dice Alessandro, tornato a Perugia con la sua Sofia. E così la coppia più chiacchierata e data per incerta in questa edizione di Temptation Island è quella che, al momento, ha ottenuto ciò che voleva dalla trasmissione di Canale 5 condotta da Filippo Bisciglia.

Alla fine, la coppia perugina, che sembrava essere partita malissimo, è risultata essere quella più dignitosa per quanto visto sull’isola.