Tempi lunghi nei punti vaccinali, in 8mila hanno già prenotato in farmacia

Nella prima settimana di dicembre effettuate 1.294 vaccinazioni nelle 72 farmacie umbre che aderiscono al piano della Regione

Tempi lunghi, in molti casi, per riuscire a vaccinarsi negli hub, soprattutto per la terza dose. Oppure la prenotazione più rapida costringe a a spostarsi anche di molti chilometri. E allora, diversi sono gli umbri che hanno deciso di vaccinarsi in farmacia contro il Covid.

In Umbria sono 72 le farmacie di Federfarma che in accordo con la Regione praticano la vaccinazione anti Covid. dal 1° al 31 dicembre sono state prenotate 8.248 vaccinazioni. Di queste, 1.294 sono state effettuate nella prima settimana (1154 nella provincia di Perugia e 140 in quella di Terni).