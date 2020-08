Il telefono nel water del treno e lui sui binari per recuperarlo: multato

Gli cade il telefono nel water del treno e lui corre in mezzo ai binari per recuperarlo, finendo anche multato. E’ la disavventura singolare capitata ad un viaggiatore diretto a Foligno.

Il telefono nel bagno

Un 40enne italiano, a bordo di un treno regionale partito da Roma e diretto a Perugia, prima di arrivare nella stazione di Foligno si è recato in bagno, dove accidentalmente gli è caduto il telefono, determinando la caduta del dispositivo sui binari.

Sui binari per recuperarlo

Una volta giunto in stazione, anziché rivolgersi alla PolFer o al Capo Stazione, ha pensato bene di ripercorrere la linea ferroviaria in direzione di Spoleto venendo fortunatamente notato dal macchinista di un treno in transito che ha dato subito l’allarme. Intervenuti immediatamente gli agenti della PolFer di Foligno, hanno raggiunto l’avventato viaggiatore che rientrato in possesso del proprio telefono, è stato scortato in sicurezza nella stazione.

Multato per il recupero del telefono dal treno

L’avventura sembrerebbe aver avuto un lieto epilogo, se non fosse che il comportamento pericoloso dell’uomo gli è costato una “salata” sanzione amministrativa che probabilmente non si discosta di molto dal valore del telefono recuperato. L’uomo è dunque finito multato a caro prezzo per aver recuperato il telefono caduto dal treno.