Teca con auto della scorta di Falcone da venerdì esposta a Spoleto

La teca contenente i resti dell’auto della scorta di Giovanni Falcone sarà ai Giardini di viale Matteotti da venerdì 1 a domenica 3 luglio. La cerimonia di disvelamento il 1 luglio alle ore 11.00

Quarto Savona Quindici è il nome in codice usato per la Fiat Croma blindata che, il 23 maggio 1992, colpita in pieno dalla deflagrazione di circa 500 chili di tritolo allo svincolo di Capaci, è saltata in aria insieme alla macchina di Giovanni Falcone e della moglie Francesca Morvillo. All’interno del veicolo c’erano gli uomini della scorta del magistrato: Vito Schifani, Rocco Dicillo e il caposcorta Antonio Montinaro.

Il Comune di Spoleto, in occasione del 65° Festival dei Due Mondi, ospiterà ai Giardini di viale Matteotti (Casina Ippocastano) la teca con i resti dell’auto su cui viaggiava la scorta di Falcone.