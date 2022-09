Teatro Verdi, 19 milioni per il restauro | Approvato progetto definitivo - Tuttoggi

Città più bella e attrattiva

“Oggi in Giunta, approvando il progetto definitivo del Teatro Verdi – dice il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici – abbiamo compiuto un altro grande passo in avanti per il futuro della nostra città. Il lavoro complesso, intenso, ma estremamente gratificante, portato avanti in assoluta trasparenza e seguendo tutti i passaggi previsti dalle complesse normative, permetterà alla nostra città di essere sempre più bella ed attrattiva, recuperando luoghi simbolo della città che le precedenti amministrazioni ci hanno lasciato in totale stato di abbandono e degrado. C’è ancora tanto da fare per inaugurare il nostro Teatro, ma da oggi comincia il conto alla rovescia e così come è stato per la Fontana di Piazza Tacito lo stesso succederà per il nuovo Teatro Verdi“.

Teatro Verdi, l’iter amministrativo

I prossimi passaggi saranno:

– attivazione da parte del Comune delle procedure per la richiesta del mutuo Cassa DD.PP. per il cofinanziamento dei lavori del 1° stralcio funzionale dell’intervento di ristrutturazione del teatro necessari per avere la completa copertura finanziaria dei lavori

– indizione della gara pubblica per l’affidamento dei lavori del primo stralcio con inizio lavori presumibilmente entro il primo trimestre 2023 e per la progettazione ed esecuzione dei lavori (appalto integrato) del 2° stralcio funzionale dell’intervento di Ristrutturazione del teatro comunale Giuseppe Verdi finanziati nell’ambito del PNRR – MISSIONE 5 “RIGENERAZIONE URBANA”