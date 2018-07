Teatro Romano riapre alla Stagione estiva di spettacoli classici

Torna la Stagione estiva di spettacoli classici al Teatro Romano di Gubbio, presentata questa mattina (mercoledì 4 luglio) dall’assessore Augusto Ancillotti e del neo direttore del Teatro Stabile dell’Umbria Nino Marino, insieme a Paola Mercurelli Salari, direttrice del Palazzo Ducale, in rappresentanza del Polo Museale dell’Umbria.

Soddisfazione è stata espressa da Ancillotti, per una ripartenza di un appuntamento culturale di riferimento, non solo regionale ma anche nazionale: “Recuperiamo un anno di assenza forzata e inevitabile per questioni di bilancio e lo facciamo con gioia, perché per noi è motivo di orgoglio e soddisfazione. Permangono le ristrettezze economiche ma abbiamo avuto collaborazioni preziose, oltre a sponsor privati: la Regione Umbria ha assicurato un contributo che ci consente di proporre un cartellone interessante e la Sovrintendenza, proprietaria del Teatro Romano, ha strettamente collaborato per risolvere alcune problematiche. Il cartellone propone 4 spettacoli incentrati sul mondo classico, in linea con la migliore tradizione. Voglio ringraziare in modo speciale la compagnia ‘Teatro della Fama’ che ripropone un’opera già allestita con successo ‘Lisistrata’, in una chiave di lettura particolare e dissacrante”.

Il direttore del TSU Marino ha illustrato in dettaglio il programma, che si avvale di una nuova grafica con un disegno dell’artista François Olislaeger: “E’ la mia prima stagione a Gubbio e non potrei iniziarla nel modo migliore. Il rito del teatro e le parole dei grandi maestri saranno veicolati da interpreti di primo piano, in uno dei siti archeologici più belli d’Italia. Iniziamo il 27 luglio con ‘Lisistrata, colei che scioglie gli eserciti’, intrigante versione del testo di Aristofane e proseguiamo il 2 agosto con le ‘Troiane’, con alcuni tra gli attori più amati dal pubblico, Siravo, Bonacelli e Valeria Ciangottini; martedì 7 agosto ‘Odisseo’ sarà affidato alla voce di Luca Violini e, infine, domenica 12 agosto chiuderemo con due protagonisti uniti nel palcoscenico e nella vita, Iaia Forte e Tommaso Ragno che interpreteranno ‘Enea e Didone’ dall’Eneide di Virgilio”.

Gli spettacoli sono tutti alle ore 21.15 e, in caso di maltempo, si effettueranno al Teatro Comunale. Le prenotazioni telefoniche sono riservate a coloro che non risiedono a Gubbio. Per informazioni I.A.T. – Servizio Turistico Associato, Via della Repubblica, 15 tel. 075 922.06.93 info@iat.gubbio.pg.it .

