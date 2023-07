Teatro Romano, lavori alla cavea sospesi per far spazio agli spettacoli della 62^ Stagione Estiva - Tuttoggi.info

Concerti e spettacoli teatrali da lunedì 24 luglio fino al 16 agosto, stop agli interventi sulle gradinate per permettere lo svolgimento degli eventi, riprenderanno a settembre

Da 62 anni l’estate eugubina unisce arte, suoni, archeologia e bellezza, grazie alla stagione estiva che prende vita nel Teatro Romano: concerti e spettacoli teatrali da lunedì prossimo, 24 luglio, fino al 16 agosto, si alterneranno per regalare emozioni a pubblici diversi ma ugualmente appassionati.

A presentare il calendario, stamattina (17 luglio) a Palazzo Pretorio, c’erano l’assessore alla Cultura Giovanna Uccellani e la direttrice del Teatro Romano Ilaria Venanzoni. Uno spettacolo, quello offerto dalla stagione 2023, che sarà ancora più magico, perché ospitato in una cornice che si sta rinnovando e riqualificando grazie al finanziamento di 150mila euro arrivato dal ministero della Cultura, per il quale la gradinata del Teatro – come ha spiegato la dottoressa Venanzoni – è oggetto di un’operazione di manutenzione estetica e strutturale che verrà ovviamente sospesa per il tempo della durata degli spettacoli e riprenderà a settembre.

“La cavea era sconnessa – ha sottolineato Venanzoni – e a lungo andare rischiava di rappresentare un problema anche per lo svolgimento degli spettacoli: l’intervento in corso prevede la sistemazione della stessa e la ricostruzione della morfologia originaria dei gradoni. La parte della seduta resterà erbacea, così da rendere minimale l’impatto visivo e regalare un colpo d’occhio finale mozzafiato”.

A lavori sospesi, dunque, la stagione prenderà il via lunedì 24 luglio. “Iniziamo con il Concerto Straordinario della Banda Musicale della Polizia di Stato, all’interno della cornice di Life in Gubbio, un evento di grande prestigio che ci onoriamo di ospitare, e che porterà a Gubbio un ensamble, guidata dal maestro Maurizio Billi, che ha una storia lunga quasi 100 anni, con esibizioni nei più prestigiosi contesti mondiali” ha spiegato l’assessore Uccellani illustrando il programma.

Martedì 1 agosto si cambia registro e sarà la volta di Jesus Christ Superstar, a 50 anni dal debutto di uno dei musical più longevi al mondo, a cura della Compagnia OLBC. Il 2 agosto inizia il Gubbstock, che quest’anno compie 30 anni e porterà sul palco tantissime sorprese, dedicate ai più giovani e non solo. Il 6 agosto spazio al teatro classico, con Anfitrione, a cura del teatro Europeo Plautino, mentre l’11 agosto in scena andrà Ifigenia in Tauride, a cura della compagnia Kerkis, che il 12 porterà sul palco del Teatro Romano anche Tradimenti da Erodoto a Totò. A chiudere la stagione, mercoledì 16 agosto, sarà Friends for Pino: i musicisti di Pino Daniele suonano Pino Daniele, concerto a cura di Gubbio No Borders e Gubbio Oltre Festival.

Per il Teatro Romano sono in arrivo, a fine anno, altre importanti novità: “Vogliamo capire – ha annunciato Venanzoni – cosa si nasconda ancora nel sottosuolo e per fare ciò pensiamo a realizzare una serie di campagne di prospezioni magnetometriche e di utilizzare georadar nella zona della Guastuglia, in modo da vedere, come si sospetta, se i mosaici della domus sono stati realizzati sotto a strutture precedenti. Possiamo contare su un finanziamento del Ministero di oltre 300mila euro da spendere entro l’anno”.