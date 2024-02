Teatro chiuso per lavori? Gli spettacoli si fanno in città | Ecco "Riuniti off", il programma - Tuttoggi.info

L'Accademia dei Riuniti non vuole fermarsi dopo 34 anni di gestione del Teatro di Umbertide e organizza la stagione tra bar, hotel e piazze | Si comincia venerdì 2 febbraio al Caffè Giardino



La chiusura del Teatro dei Riuniti per lavori non ferma la stagione teatrale dell’Accademia dei Riuniti, che ha una lunghissima tradizione risalente agli anni ’60 del secolo scorso e che dal 1990 gestisce ininterrottamente il Teatro di Umbertide.

Per evitare di privare la cittadinanza di una così importante attività di valorizzazione culturale – sarebbe la prima volta in 34 anni che Umbertide rimarrebbe senza una programmazione teatrale stagionale – sono infatti stati pensati appuntamenti da portare in altri luoghi della città, non pensati per l’attività teatrale ma non per questo meno adatti o affascinanti. E’ nata così la stagione “Riuniti off, il teatro senza il teatro”.

Si parte subito venerdì 2 febbraio, alle 18.30, al Caffè Giardino, dove l’occasione di presentare la stagione diventerà “Shakes-bar”: un inedito e divertente Amleto in 30 minuti. A seguire, guidati dalle selezioni musicali di Emanuele Bettucci, che per l’occasione si trasformerà in Dj Shaft upon Avon, prenderà il via lo “Shakespeare party”.

Si continua venerdì 16 febbraio al cinema Metropolis, alle 21, con uno spettacolo dedicato al rapimento e all’omicidio di Aldo Moro. “La solitudine del re, i 55 giorni di Aldo Moro nella prigione del popolo” sarà messo in scena dal suo autore, Mauro Monni, grande interprete del teatro civile. Venerdì 1 e sabato 2 marzo presso il teatro delle scuole Garibaldi, alle 21.15, andrà in scena una produzione congiunta Accademia dei Riuniti–Donne Insieme, “Dalla tua parte”. “Il nome potete metterlo voi”, questo il titolo della messa in scena scritta da Mauro Monni e che vedrà coinvolte alcune ragazze dell’associazione “Donne Insieme”, per la regia di Achille Jr. Roselletti. Lo spettacolo porterà in scena i temi di struggente attualità su femminicidio e violenza di genere.

La rassegna prosegue sabato 16 e domenica 17 marzo, alle 20.30, all’Hotel Capponi, dove sarà presentata una particolare versione di “Cena con delitto”, di Lorenzo Meacci. una serata divertente dove il pubblico, tra una portata e l’altra, sarà chiamato a risolvere un omicidio gourmet. Sabato 12 e domenica 13 aprile, alle 21.15, sempre all’Hotel Capponi andrà in scena “La tavolata” di Franco Bicini, per l’adattamento di Achille Roselletti e la regia di Birgitta Roselletti, un divertissement che gioca intorno alle relazioni di parentela ed amicizia durante una festa di matrimonio.

La stagione si conclude con un appuntamento davvero speciale per la Umbertide. Mercoledì 24 aprile, in piazza XXV Aprile, con due repliche alle 21.30 e alle 22.30, l’Accademia dei Riuniti presenterà il suo omaggio in occasione delle commemorazioni per l’80° anniversario del bombardamento di Umbertide. “La piazza non c’era, memorie dal bombardamento” è un racconto corale, tratto dal prezioso lavoro di Mariella Migliorati, che mette insieme musica, recitazione e video-arte.

La realizzazione di “Riuniti off, il teatro senza il teatro” è stata possibile grazie al patrocinio del Comune di Umbertide e al supporto di numerose attività commerciali, che hanno dimostrato come il teatro non manchi solo a chi lo fa. Per info e prenotazioni 370.3515135.