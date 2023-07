Tassa rifiuti 2023, ad Assisi c'è il bonus: i requisiti e come chiederlo - Tuttoggi.info

Per le domande c'è tempo fino al 25 luglio

L’amministrazione comunale di Assisi ha stanziato nuovamente fondi per garantire un contributo economico alle famiglie che si trovano ad affrontare il pagamento della tassa sui rifiuti del 2023. Tale sostegno può coprire fino all’85% dell’importo della tariffa, a seconda della fascia Isee di appartenenza.

L’avviso pubblico contenente tutte le informazioni dettagliate è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Perugia, all’indirizzo https://www.comune.assisi.pg.it/2023/06/16/contributo-una-tantum-finalizzato-alla-riduzione-delle-bollette-tari-2023/. In esso sono specificate le modalità per ottenere il sostegno economico riservato alle famiglie più bisognose, per affrontare le spese relative alle utenze domestiche legate alla tassa rifiuti di quest’anno.

I requisiti richiesti per accedere al bonus sulla tassa rifiuti 2023 comprendono la residenza nel territorio comunale, il regolare pagamento della Tari nel 2022 e un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) non superiore a 35.000 euro. Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 25 luglio e possono essere inoltrate solo dall’intestatario della Tari.

Per richiedere il contributo, è possibile compilare il modulo predefinito disponibile nella sezione Avvisi del sito sopracitato, oppure è possibile ritirare il modulo cartaceo presso le sedi comunali di Assisi e Santa Maria degli Angeli. Il modello cartaceo è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30, e il martedì e giovedì pomeriggio, dalle 15.30 alle 17. In alternativa, è possibile ritirare il modulo presso il DigiPass a Santa Maria degli Angeli, che è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, e il lunedì, mercoledì e venerdì anche dalle 14 alle 18, previo appuntamento telefonico al numero 075/8138448. Una volta compilata e sottoscritta, la domanda deve essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.assisi@postacert.umbria.it, oppure consegnata personalmente presso l’ufficio protocollo del Comune di Assisi, situato in piazza del Comune, 10. L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, e il martedì e giovedì pomeriggio, dalle 15.30 alle 17. In alternativa, è possibile inviare la domanda tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo Comune di Assisi, Piazza del Comune, 10, 06081 Assisi.

Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione, in base alla fascia Isee di appartenenza, e può variare dal 25% all’85% dell’importo della tariffa. Le domande ammesse verranno inserite in una graduatoria, che terrà conto del valore dell’Isee, assegnando il contributo alle famiglie con Isee più basso in ordine di priorità. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali ai seguenti numeri telefonici: 075/8138208-8138219-8138434. “Quest’amministrazione comunale, in coerenza con le linee programmatiche e la politica di essere sempre vicina alle categorie più deboli dal punto di vista economico – hanno spiegato il sindaco Stefania Proietti e l’assessore ai servizi sociali Massimo Paggi – anche quest’anno, come gli anni precedenti, ha stanziato delle risorse per sostenere le famiglie che si trovano in difficoltà anche in seguito agli aumenti delle bollette”.