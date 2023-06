Assisi, il consiglio comunale approva il rendiconto di gestione, le tariffe Tari e il nuovo regolamento Prociv - Tuttoggi.info

Il consiglio comunale ha approvato, a maggioranza, nella seduta di mercoledì, il rendiconto di gestione 2022 che comprende il conto di bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale e il parere favorevole del collegio dei revisori.

La situazione finanziaria evidenzia un avanzo di amministrazione di 14.344.294 euro, di cui 11.354.272 euro accantonati al fondo crediti di dubbia esigibilità, poi una parte vincolata e cioè 1 milione e 895 mila derivante da trasferimenti e 230.684 per vincoli interni, infine 701.820, 59 euro destinati agli investimenti. Nel rendiconto sono stati elencati anche i conti della farmacia comunale che registra un utile di 208.472 euro. Il Comune di Assisi ha rispettato i tempi di pagamento verso terzi addirittura con un indicatore di tempestività pari a 24 giorni.

Nel 2022 le spese di investimento sono state finanziate e impegnate per oltre 8 milioni e 278 mila euro, la cifra più cospicua ha riguardato i trasporti e la mobilità, a seguire la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, le politiche giovanili e lo sport, quindi l’istruzione e il diritto allo studio. Il bilancio anche nel 2022, come negli ultimi due anni precedenti, sotto il profilo di entrate e spese, ha risentito delle conseguenze della pandemia e in misura più determinante dell’incremento dei costi dell’energia. L’ente ha conseguito un avanzo di amministrazione di 14 milioni e 344 mila euro. “In base ai parametri previsti dalla legge – ha detto il sindaco Stefania Proietti, che ha la delega al bilancio, a proposito del rendiconto di gestione – si evince che l’ente è strutturalmente sano ed efficiente, con i conti a posto, nonostante i tempi congiunturali difficili che hanno previsto aumenti consistenti dei materiali e dell’energia. Ringrazio gli uffici che hanno curato il rendiconto lavorando con serietà e abnegazione”.

Nella stessa seduta, il consiglio comunale ha approvato, sempre a maggioranza, le nuove tariffe della Tari (tassa sui rifiuti) per l’anno 2023 che risentiranno, come accade in tutti i comuni, degli aumenti congiunturali. La massima assise ha anche dato il via libera, all’unanimità, il nuovo statuto del gruppo comunale volontari di Protezione civile. In apertura della trattazione del punto il sindaco Stefania Proietti ha illustrato le novità anche in vista dell’iscrizione nel registro unico del terzo settore. Il coordinatore del gruppo locale Prociv Gabriele Valecchi, oltre a spiegare l’attività dei volontari in caso di calamità naturali come terremoti, alluvioni, nevicate o anche emergenze incendi, ha voluto ringraziare l’amministrazione comunale e in particolare il sindaco che non ha mai fatto mancare collaborazione, vicinanza e supporto. Tutti i gruppi consiliari e l’amministrazione hanno espresso plauso e apprezzamento per il lavoro – anche durante la pandemia – della Protezione civile di Assisi.