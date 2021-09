Tar respinge ricorso CiviciX, lista resta fuori da elezioni ma attende Consiglio di Stato - Tuttoggi

La lista che sostiene Bassini era stata esclusa per aver presentato il documento di una candidata fuori tempo, il capolista Dottorini non si arrende "Aspettiamo sentenza in appello"

Niente da fare per la lista CiviciX Città di Castello, esclusa giorni fa dalle elezioni per la mancata presentazione di un documento della candidata Victorita Pricop, arrivato in ritardo rispetto al termine di consegna.

Il Tar dell’Umbria, oggi (13 settembre), ha infatti respinto il ricorso per la riammissione dei CiviciX, che sostengono la candidata sindaco Luciana Bassini, la cui coalizione scende ora da 5 a 4 liste.

Secondo il tribunale amministrativo “l’irregolarità riscontrata dalla Commissione è unicamente dipesa da fatto imputabile all’interessata, che avrebbe dovuto attivarsi per tempo ai fini della produzione del documento (…) si da non potersi pretendere per sua colpa la dilatazione dei tempi ristretti della fase prodromica di presentazione delle candidature”.

“Ora – ha dichiarato il capolista di CiviciX Massimo Dottorini in anteprima a Tuttoggi – aspettiamo la sentenza in appello del Consiglio di Stato, attesa per venerdì 17 . Tutti noi siamo fiduciosi che saremo riammessi, sia perché la giurisprudenza in materia è tutta in questa direzione, sia per garantire una vera competizione democratica” .