Tar respinge richiesta dell’ex Procuratore Capo di Terni, Alberto Liguori

Il ricorso di Liguori, Csm non si oppone

L’ex procuratore capo di Terni ha presentato dunque ricorso al Tar del Lazio contro il provvedimento, ma il Csm non si è opposto a tale atto: il 15 febbraio 2023, infatti, il Consiglio non ha raggiunto la maggioranza dei voti, con 12 favorevoli, 12 contrari e 4 astenuti. In attesa del giudizio di merito del Tar del Lazio, è arrivata l’ordinanza che respinge la richiesta di sospensiva. I giudici osservano che “Non presenta, prima facie, elementi di positivo apprezzamento, non ravvisandosi ad un’analisi propria della fase cautelare profili di illogicità nella decisione di non confermare il ricorrente nell’esercizio delle funzioni semidirettive”. E ancora: “Nel bilanciamento degli interessi coinvolti risulta prevalente quello dell’amministrazione a non consentire la prosecuzione dell’esercizio delle funzioni, alla luce delle carenze ravvisate nel provvedimento impugnato”.