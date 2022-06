"Tanti iscritti hanno il Covid", rinviata Cena in Bianco a Gualdo Tadino - Tuttoggi

L’assessore alla Cultura e Turismo Barbara Bucari ha spiegato che, proprio a pochi giorni dall’evento, su 140 iscritti ben 40 sono risultati contagiati dal Covid. “E’ chiaro – ha aggiunto – che una manifestazione cosi importante, con queste rinunce, diventava difficile da sostenere sia economicamente sia dal punto di vista della riuscita al meglio dello spettacolo in sé, sia soprattutto per motivi di sicurezza epidemiologica e contagi”.

L’aumento significativo dei casi di Coronavirus negli ultimi giorni va probabilmente ricondotto alla circolazione in Italia (e in Umbria) della variante Omicron 5, che presenta per lo più sintomi di una fastidiosa ma breve influenza, con raffreddore, mal di gola e febbre fino a 39 gradi. Anche se rimangono i dubbi sui postumi (il cosiddetto Long Covid) e ovviamente il timore di conseguenze più gravi per anziani e fragili. Proprio per questo la Regione Umbria raccomanda la quarta dose di vaccino per gli over 80. Mentre a livello nazionale si sta discutendo della sua possibile somministrazione in autunno agli over 50.