Tamponamento in via Flaminia, traffico in tilt | In 3 al pronto soccorso

Incidente stradale nel pomeriggio di venerdì in via Flaminia, a Spoleto. Lo scontro – si è trattato di un tamponamento – è avvenuto poco prima delle 16 all’altezza del bivio per Colle Marrozzo e del centro sportivo Flaminio. Ad essere coinvolte due utilitarie che procedevano da Madonna di Lugo in direzione Spoleto.

Secondo le prime informazioni, una Mini non avrebbe notato che l’utilitaria davanti si era fermata per poter svoltare a sinistra e nonostante una brusca frenata ed una sterzata non è riuscita ad evitare l’impatto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi e l’ambulanza del 118 che ha fatto la spola più di una volta con il pronto soccorso del San Matteo degli Infermi per trasportare gli occupanti dell’auto tamponata. Le tre persone che erano a bordo di questa, infatti, hanno lamentato dei dolori e sono stati portati in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni comunque non sembrano destare preoccupazione. Lunghe le code che si sono formate e che a metà pomeriggio erano ancora presenti, sia in direzione Spoleto che in direzione Madonna di Lugo.

